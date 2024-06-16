Ersun Yanal ilk transferi kendine yaptı

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’a giderek TFF 1. Lig’in yeni ekiplerinden Amedspor’un başına geçen Ersun Yanal ilk hamlesini yaptı.

İLK TRANSFER TEKNİK EKİBE

Yanal Süper Lig ekibi Kayserispor’da Burak Yılmaz’ın yardımcılığını yapan Tayfun Türkmen’i ekibine dahil etti.

Amedspor’da birinci yardımcılık görevini üstlenecek olan Türkmen yaptığı açıklamada, "Kayserispor'da güzel günlerim oldu. Umarım çok daha güzel günleri Amedspor'da da yaşarım. Bana güvenen ve ekibine dahil eden Ersun hocama teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

TAYFUN TÜRKMEN KİMDİR?

12 Nisan 1978 tarihinde doğan Türkmen futbolculuk kariyerinde Ankaragücü, Kayserispor, Eskişehirspor ve Konyaspor formaları giydi.

UEFA B Lisansı’na sahip olan Türkmen antrenörlük kariyerine 2012 yılında Konyaspor altyapısında yardımcı antrenör olarak başladı. Burada 1 yıl çalıştıktan sonra Bugsaş’a giden Türkmen 1 sene yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra teknik direktörlüğe getirildi. Burada da 1 sene geçiren Türkmen daha sonrasında Osmanlıspor’da yardımcı antrenörlük Anadolu Selçukspor’da teknik direktörlük, İran ekibi Tractor ve Süper Lig ekibi Kayserispor’da yardımcı antrenörlük yaptı.