Ersun Yanal kahroldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ersun Yanal kahroldu

Ametspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, yıldız futbolcusu Bruno Lourenço'dan gelen sakatlık haberiyle yıkıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amedspor’un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan yeni transferi Bruno Lourenço’nun durumu netlik kazandı.

Diyarbakır temsilcisi, Bruno Lourenço’nun sağ arka adale biceps femoris kasında ikinci derece yırtık tespit edildiğini duyurdu. Tedavisine başlanan oyuncunun, yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Amedspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünkü müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Bruno’nun yapılan MR tetkikleri sonucunda, sağ arka adale biceps femoris kasında ikinci derece yırtık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun yaklaşık olarak 3-4 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir ve tedavisine ivedilikle başlanmıştır."

Bu gelişmenin ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın planları alt üst oldu.

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