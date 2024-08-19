Ersun Yanal mat oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Ersun Yanal mat oldu

Trendyol 1. Lig'de evinde İstanbulspor'u ağırlayan Ersun Yanal'ın takımı Amedspor, maçı 1-0 kaybetti ve 2. maçında da galibiyet alamadı.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Amed SK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

İstanbulspor, mücadeleyi 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren tek golü 77. dakikada Emir Kaan Gültekin attı.

Amedspor'da Uğur Adem Gezer, 56. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

ERSUN YANAL GALİBİYET ALAMADI
Ersun Yanal'ın yönettiği Amedspor, 2. hafta sonunda 1 puanla 17. sırada yer aldı.

Tecrübeli teknik adamın henüz galibiyeti bulunmuyor.

HACIOSMANOĞLU İZLEDİ
Amedspor-İstanbulspor mücadelesini TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tribünden takip etti.

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