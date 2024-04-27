Ersun Yanal pandoranın kutusunu açtı

Süper Lig’in 34. Haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe Beşiktaş ile karşılaştı.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazanırken İsmail Kartal’ın ilk 11 tercihi şaşkınlık yarattı.

Olağanüstü bir durum olmaması halinde Edin Dzeko’yu her zaman ilk 11’de başlatan İsmail Kartal bu maçta tercihini Michy Batshuayi’den yana kullandı.

Bu kararın arkasında bir şeyler olduğunu söyleyen Fenerbahçe eski teknik direktörü Ersun Yanal, “Takım içinde ne oluyor bilmiyoruz ama Dzeko varsa Dzeko oynar. Ben bu kadronun çift santrafor da oynayabileceğini düşünüyorum. Takımın içinde bir şeyler oluyor" dedi.