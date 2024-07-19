Ersun Yanal Portolu yıldıza onay verdi

Portekiz'in dünyaca ünlü kulübü Porto'nun altyapısında yetişen ve yıllarca bu takımın formasını giyen Bruno Costa'nın Amedspor ile anlaşmaya yakın olduğu ortaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Porto'nun altyapısında yetişen 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Bruno Costa'nın Amedspor ile görüştüğü ve imza atmaya yakın olduğu belirtildi.

Portekiz genç milli takımlarında da forma giyen 27 yaşındaki Bruno Costa'nın, menajerler aracılığıyla Amedspor yöneticilerine önerildiği ifade edildi.

Amedspor yöneticilerinin, Teknik Direktör Ersun Yanal'a futbolcu hakkında bilgi verdiği ve Yanal'ın onayıyla görüşmelere başlandığı belirtildi.

Amedspor yöneticileri ile Bruno Costa'nın menajerleri arasındaki görüşmenin olumlu geçtiği ve yıldız futbolcunun Amedspor'a imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi.