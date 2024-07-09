Ersun Yanal sabredemedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ersun Yanal sabredemedi

Amedspor'un teknik direktörü Ersun Yanal yeni sezon öncesi taraftara seslenirken "Sizi stadyumda görmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Amedspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, kulübün sosyal medya kanalları aracılığıyla taraftarlara mesaj yolladı.

TFF 1. Lig'de mücadele edecek Amedspor, Kocaeli Kartepe'deki kampını sürdürüyor.

Ersun Yanal, kamp döneminde yaptığı açıklamada, taraftarların desteğinin önemini vurgulayarak, "Sizlerin desteği bizim için çok değerli" ifadesini kullandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan Ersun Yanal'ın videosunda şu ifadeler yer aldı:

Kıymetli Amedspor taraftarları, sezona hızlı bir başlangıç yaptık.

Hem saha içinde hem de dışında yoğun bir tempoda çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Takımımıza katacağımız yeni oyuncularla birlikte, yoğun bir antrenman programı uyguluyoruz.

Sizlerden ricamız, bize olan desteğinizi sürdürmeniz.

Bu desteği, tribünlerdeki tezahüratlarınızla, maç günlerinde formalarımızı giyerek ve Passolig kartlarınızı alarak gösterebilirsiniz.

Sizi stadyumda görmek için sabırsızlanıyoruz.

VİDEO GÜNDEM OLDU

Amedsporlu taraftarlar kısa sürede Ersun Yanal'ın çağrısına yanıt verdi.

Kulübün sosyal medya hesabını etiketleyen Amedspor taraftarları Yanal'ın videosunu binlerce kez paylaştı.

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