Ersun Yanal Süper Lig golcüsü istedi

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Ersun Yanal Süper Lig golcüsü istedi

Önümüzdeki sezonda TFF 1. Lig’de mücadele edecek Diyarbakır ekibi Amedspor kadrosunu da yeni sezona hazırlıyor.

Amedspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Diyabakır ekibi yeni sezon için golcü arayışlarını sürdürürken Antalyaspor’un forvetine göz dikti.

Amedspor'un yeni teknik direktörü Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda gözler Britt Assombalonga'ya çevrildi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Amedspor, Antalyaspor’da forma giyen 32 yaşındaki golcü futbolcu Britt Assombalonga ile görüşmelerini sürdürüyor.

Kulübün futbolcuyla her konuda anlaştığı iddia edilirken, birkaç gün içerisinde sözleşme imzalanması planlanıyor.

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