Ersun Yanal uçuşa geçti

Teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ı getiren Amedspor hedefini Süper Lig olarak belirlemişti.

Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Amedspor yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kulüp, sosyal medyada bir uçak videosu paylaşarak yeni transferini açıkladı.

Amedspor’un yeni transferi, son olarak Eyüpspor forması giyen 32 yaşındaki sağ bek oyuncusu Murat Uçar oldu.

Kulüp, resmi açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Murat Uçar’ı renklerimize bağladık. Bu sezondan itibaren TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan kulübümüzün formasını terletecek ve Amedspor için mücadele edecek olan Murat Uçar’a ‘hoş geldin’ diyoruz.”

Amedspor’dan yapılan son paylaşımda ise “Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Murat Uçar arasında resmi sözleşme imzalanmıştır. İmza töreninde Yönetim Kurulu üyemiz İsmet Türker hazır bulundu. Camiamıza hayırlı olsun” denildi.

Ersun Yanal'ın talebiyle kadroya dahil edilen Murat Uçar, 2022/23 sezonunda Eyüpspor’a gitmiş ve iki sezondur burada forma terletiyordu.