23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

İstanbul’da yaşanan bombalı saldırı ve Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketleri sebebiyle ertelenen toplamda 4 Süper Lig maçının hakemleri belli oldu.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 12:46
Takip Et

Erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu
+
Aa
-

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taksim'de yaşanan bombalı saldırı nedeniyle 14. haftadan ertelenen Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 23. haftadan tehir edilen Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor müsabakalarının hakemleri şöyle:

25 Şubat Cumartesi:

19.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor: Halil Umut Meler

26 Şubat Pazar:

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
1
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
2
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
3
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
4
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
5
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
6
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
7
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿NBA All-Star maçı lig tarihine geçti. Eleştirilerin odağı oldu
﻿NBA All-Star maçı lig tarihine geçti. Eleştirilerin odağı oldu
﻿NBA All-Star maçı lig tarihine geçti. Eleştirilerin odağı oldu
﻿Depremin vurduğu Hatay'da 'test' önlemi. Salgın hastalık olup olmadığı böyle takip ediliyor
﻿Depremin vurduğu Hatay'da 'test' önlemi. Salgın hastalık olup olmadığı böyle takip ediliyor
﻿Depremin vurduğu Hatay'da 'test' önlemi. Salgın hastalık olup olmadığı böyle takip ediliyor
﻿Depremden etkilenen illerdeki borçlara erteleme
﻿Depremden etkilenen illerdeki borçlara erteleme
﻿Depremden etkilenen illerdeki borçlara erteleme
﻿Bakan Kurum: 164 bin 321 bina yıkık ya da ağır hasarlı
﻿Bakan Kurum: 164 bin 321 bina yıkık ya da ağır hasarlı
﻿Bakan Kurum: 164 bin 321 bina yıkık ya da ağır hasarlı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.