Ertem Şener: Galatasaray Fenerbahçe'yi hem Kadıköy'de hem de Arabistan'da evire çevire...

Ay sonunda 2 kez oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbileri hakkında konuşan Ertem Şener'den Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler...

YT kanalında konuşan Ertem Şener, Galatasaray'ın Fenerbahçe'den daha iyi olduğunu savunurken çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Ertem Şener şöyle konuştu: Fenerbahçeliler bana kızmasın, Beşiktaş galibiyeti sizi yanıltmasın 8-0'lık Liverpool mağlubiyetinde bile ben bu kadar kötü bir Beşiktaş görmedim. Fenerbahçe'nin PAF takımı bile galip gelebilirdi. Bu Galatasaray, izlediğim son Fenerbahçe'yi hem Kadıköy'de hem de Arabistan'da evire çevire yener kimse kusura bakmasın.

"İŞLER DEĞİŞİYOR"

Galatasaray futbol anlamında vitesi yükselttiği zaman işler değişiyor. Bir tarafta Bayern, Manchester United'a kafa tutan Galatasaray var diğer tarafta Konferans Ligi'ndeki alt düzey Avrupa takımları var. O yüzden ligde çok fazla vites yükseltmediler ama yükselttikleri zaman işler değişiyor, oyun anlamında çok farklı olabiliyor.