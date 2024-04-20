Ertem Şener nasıl ölmek istediğini açıkladı. Duyanlar dondu kaldı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City sahasında Real Madrid ile mücadele etti.

Etihad Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada 90 dakika Rodrygo ve Kevin De Bruyne’nin karşılıklı golleri ile 1-1 sona erdi.

Uzatmalarda da gol sesinin çıkmaması üzerine penaltılara gidildiği maçta Real Madrid adını yarı finale yazdırarak Bayern Münih’in rakibi oldu.

Türkiye’de Exxen ekranlarında yayınlanan bu nefes kesici maçı sunan Ertem Şener’e bazı futbolseverler verdiği ekstra bilgiler nedeniyle tepki gösterdi.

Ertem Şener’e gösterilen tepki sonrası başta yakın dostu Ahmet Çakar olmak üzere destek mesajları yağdı.

Gelen destek mesajlarına teşekkür eden Ertem Şener yaptığı açıklamada, "Dün gece gösterilen sevgiden ötürü çok duyguluyum... Son nefesimi mikrofon başında vermek isterim" dedi.

Ertem Şener’in bu isteği görenlerde şaşkınlık yarattı.