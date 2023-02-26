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Yandaş Beyaz TV'de Ertem Şener'den Suriyeli isyanı: Hepiniz defolun gidin

Melih Gökçek'in kanalı Beyaz Tv'de Ertem Şener'den Suriyeliler hakkında ağır sözler geldi. Şener canlı yayında mülteciler için, "Defolun gidin hepiniz, nankörler" dedi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 11:14
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Ertem Şener'den Suriyelilere: Defolun gidin hepiniz, nankörler

Yandaş Beyaz TV'de Ertem Şener'den Suriyeli isyanı: Hepiniz defolun gidin
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AKP'ye yakınlığıyla tanınan spor spikeri Ertem Şener, Melih Gökçek'in kanalında Suriyeliler hakkında adeta isyan etti.
Ülkemizdeki deprem bölgelerinden güvenli olmadığı gerekçesiyle Suriye'ye dönen mültecilerin yaptığı açıklamaları okurken kendinden geçti.
Şener, "Şimdi mi vatanınız oldu, çıkın gidin! Defolun gidin, nankörsünüz siz. Hepiniz birden gidin" gibi birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Ertem Şener'in o ifadeleri:

"3-5 tane Suriyeli çıkıp gidiyor 10 bin kişi toplanmışlar, diyorlar ki 'Kendimizi güvende hissetmiyoruz, sallanıyoruz vatanımıza dönüyoruz. Şimdi mi vatanınız oldu? Çıkın gidin, defolun gidin. Hepiniz birden gidin. Boşaltın gidin. Evlerinize bizim dışarda kalan halkımız girsin. Nankörsünüz siz ya, Türkçe de öğrenmişsiniz ya! Ahlaksızsınız siz."


 


 


 


 

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