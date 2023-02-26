Yandaş Beyaz TV'de Ertem Şener'den Suriyeli isyanı: Hepiniz defolun gidin

AKP'ye yakınlığıyla tanınan spor spikeri Ertem Şener, Melih Gökçek'in kanalında Suriyeliler hakkında adeta isyan etti.

Ülkemizdeki deprem bölgelerinden güvenli olmadığı gerekçesiyle Suriye'ye dönen mültecilerin yaptığı açıklamaları okurken kendinden geçti.

Şener, "Şimdi mi vatanınız oldu, çıkın gidin! Defolun gidin, nankörsünüz siz. Hepiniz birden gidin" gibi birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Ertem Şener'in o ifadeleri:

"3-5 tane Suriyeli çıkıp gidiyor 10 bin kişi toplanmışlar, diyorlar ki 'Kendimizi güvende hissetmiyoruz, sallanıyoruz vatanımıza dönüyoruz. Şimdi mi vatanınız oldu? Çıkın gidin, defolun gidin. Hepiniz birden gidin. Boşaltın gidin. Evlerinize bizim dışarda kalan halkımız girsin. Nankörsünüz siz ya, Türkçe de öğrenmişsiniz ya! Ahlaksızsınız siz."















