Ertuğrul Doğan: Mete Kalkavan konusunda bize söz verilmişti o sözden sapma oldu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Beşyıldız
Ertuğrul Doğan: Mete Kalkavan konusunda bize söz verilmişti o sözden sapma oldu
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair konuştu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlere dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Doğan'ın açıklamaları şöyle;

"TFF ve hakemlerle alakalı görüşüm değişmedi. Değişmesi için bir aksiyon almaları gerekiyor. Bizim federasyon başkanının şahsıyla alakalı bir düşüncemiz yok. Ben takımımın haklarını her şekilde savunurum.''

''TFF'nin iyi niyetini gördüğümüz şekilde yanında oluruz. Bizim kendisinden aldığı aksiyonları görmemiz gerekiyor. Yapılanlar ortada ve bunları görmezden gelemeyiz. Henüz bir adım görmedik, gördüğümüz zaman bakacağız. Tabi çok uzun zamanları da yok bunu da söyledik.''

''Mete Kalkavan konusunda bize söz verilmişti o sözden sapma oldu. Ocak ayı içerisinde gerekenin yapılacağı sözü verildi.''

''Bunu bekliyoruz, uygularsalar destek veririz. Biz hakemle ilgili olarak açıklama yaparken yazılı ve sözlü olarak o sözleri aldığımızı ve gerekeni yapmasını söyledik. TFF başkanı ve yöneticiler de bu verilen sözün içerisinde var.''

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