Ertuğrul Doğan soluğu Şenol Güneş'in yanında aldı. Cevabı ortaya çıktı

UEFA Konferans Ligi play-off turunda St Gallen’e elenen Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Abdullah Avcı’dan boşalacak teknik direktörlük koltuğu için hemen harekete geçti.

ŞENOL GÜNEŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Doğan teknik direktör Şenol Güneş ile bir görüşme gerçekleştirerek takımın başına kendisini getirmek istediğini iletti.

İKNA OLMADI

Yapılan ilk görüşmede sonuç alınamazken Ertuğrul Doğan’ın ikna çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

TRABZONSPOR EFSANESİ

Uzun yıllar Trabzonspor forması giyen Şenol Güneş jübilesini de burada yapmıştı. Teknik adamlık kariyerinde de 4 farklı dönemde bordo-mavilileri çalıştıran Şenol Güneş takımı ilk defa Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına çıkarmayı başaran isim konumunda yer alıyor.