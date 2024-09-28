Ertuğrul Doğan sonunda başardı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor uzun zamandır çıkmak için uğraştığı Bankalar Birliği’ne olan tüm borcunu ödedi.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKILDI

2.550 milyon TL sermaye artırımına giden bordo-mavililer elde ettiği kaynak ile Bankalar Birliği’nden çıktı. Bordo-mavililer bu başarısı ile Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı başaran ilk kulüp oldu.

"FİNANSAL TABLOLARDA BÜYÜK BİR İYİLEŞME SÜRECİ BAŞLAYACAKTIR"

Geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan konu ile ilgili olarak, “Geçen hafta itibariyle onayını aldığımız sermaye artırımı sürecinde hisse sahiplerimizin hak kullanımları bugün itibariyle başladı. Futbol A.Ş. olarak ilk günden 2.550 milyon TL tutarındaki sermaye artırımı katılım bedelimizi ödeyerek hakkımızı kullandık. Süreç tamamlandığında elde edeceğimiz kaynakla, daha önce de çeşitli platformlarda ifade ettiğimiz üzere, kamuoyunda Bankalar Birliği olarak bilinen kredi anlaşmasından bu ay itibariyle çıkmış olacağız. Sıfır banka kredisi ve dolayısıyla sıfır finansman gideri ile artık çok daha güçlü bir yapıya kavuşacak olan şirketimizin finansal tablolarında büyük bir iyileşme süreci başlayacaktır” demişti.