Ertuğrul adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Ertuğrul isminin anlamını araştırıyor. Peki, Ertuğrul ne demek? Ertuğrul isminin anlamı nedir?
ERTUĞRUL NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Ertuğrul ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Allah’ın gönderdiği ışık.
- Yenici güç, zorlu güç
- Doğru, temiz yürekli insan.
ERTUĞRUL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Ertuğrul ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ertuğrul adını koymak caizdir.