Ertuğrul ne demek? Ertuğrul isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Ertuğrul da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Ertuğrul ne demek? Ertuğrul isminin anlamı nedir?