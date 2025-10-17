Gazeteci Ertuğrul Özkök, Sözcü TV canlı yayında Özlem Gürses'in Para, Politika ve Hayat programında gündemi değerlendiriyor.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Özkök, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i yaptığı bir konuşma sebebiyle topa tuttu. 'Tüylerim diken diken etti' diyen Özkök'ün açıklamasından önemli başlıklar şöyle:

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BU KAFADA OLURSA..."

"Türkiye'nin kuvvetli olduğu bir alan vardı. Oyun. Dijital oyun sektörü. Dijital alanda başka bir hikayemiz var mı bizim anlatabileceğimiz... Yok. Ha babam Almaya'yı küçümsüyor bizimkiler çıkıp. İyi de sen ne oldun? Milli Eğitim bakanlığı bu kafada olur sa nereye gideceksin ki! Milli Eğitim Bakanı'nın bir kaç ay önce yaptığı bir konuşma var bir ka ay önce.

"BENİM TÜYLERİMİ DİKEN DİKEN ETTİ..."

Benim tüylerimi diken diken etti. Erzurum'da doğduğu köyün oralarda bir yerde konuşma yaptı söylediği laf "Benim köyümüzn milli değerleri bütün Türkiye'nin milli değerleri olacaktır." diye. Ya Allah aşkına o köyünün hayatla ilgili değerleriyle İzmir'in hayata bakış açısıyla bir olabilir mi? Olmasını da beklemeyeceksin.

"HER YÜZ KİŞİDEN SADECE 7'Sİ"

Bu hafta KONDA'nın bir araştırması yayınlandı. "Türkiye'nin yaşam tarzı bakımından hangi ülkeye benzemesini istersiniz?" diye. Yüzde 99'unun Müslüman olduğu için övündüğümüz bir ülke değil mi burası. Her yüz kişisen sadece 6'sı 'Ben Müslüman ülkelerdeki yaşam tarzını benimseyen bir ülkede yaşamak isterim' demiş. 6 kişi!

Sokağa çıktığın zaman "yüz kişisen 7'si Avrupa ülkelerine benzeyen bir ülkede yaşamak istiyorum" diyor."

Özkök'ün açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu.

'İmam hatipleri dünya markası yapacağız' diyen Bakan Tekin'in kendi çocuğunu özel okula göndermesi de tepki çekmişti.

