Ertuğrul Özkök Rasim Ozan'a kadar düştü. Roma'da ne yediğini anlattı

Geçtiğimiz günlerde Roma’ya 2027 Avrupa Oyunlarının İstanbul’da yapılması için imza törenine giden Ekrem İmamoğlu yanında 45 gazeteciyi de götürdü. Gazetecilerden çoğunun spor ile alakası olmayan gazetecilerden oluşması günlerdir en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Bu gazetecilerden birisi de Ertuğrul Özkök…

Rasim Ozan Kütahyalı’nın katıldığı YouTube yayına cep telefonu ile katılım sağlayan Özkök Roma’da ne yediklerini anlattı. Roma seyahatinde bahsedildiği gibi lüks menüler yemediğini öne süren Özkök, soğuk ve beklemiş karides kızartması ile levrek yediklerini açıkladı.

YouTube yayında Ertuğrul Özkök’ü arayan Rasim Ozan Ertuğrul Özkök’ü aradı ve Roma seyahatini anlatmasını istedi. Özkök ilk olarak ironi yaparak bütün güm Roma’da turlar attığını ve Vespa motor kiraladığını anlattı.

“OTEL NASILDI?”

Kütahyalı, gazetecilerin kaldığı otelin nasıl olduğunu sordu. Özkök yanıt olarak;

“2027 Avrupa Olimpiyatları çok önemli. Hem İstanbul için hem de hükümet için. Türkiye’de 2036 Olimpiyatlarına aday ve İstanbul’da gösterilecek performans çok önemli.” yanıtını verdi.

Rasim Ozan, bu seyahate Ahmet Hakan’ın da eleştiri yaptığını ifade edince Özkök Ahmet Hakan’ın yanında çalışan gazeteciye bu seyahati sormasını söyledi.

Hürriyet, Posta ve Demirören Medya’dan da gazetecilerin katıldığını aktaran Özkök, orada olan gazetecilere ilişkin “Bu para nereden verildi açıklasınlar” sorusunu soran Ahmet Hakan’a, “Ben soruyor muyum Ahmet gittiği zaman… Allah Allah…” cevabını verdi.

NELER YEDİLER?

Rasim Ozan, yayında Ertuğrul Özkök’ün orada ne yiyip içtiğini sordu. Özkök yanıt olarak:

“Hayatımın en kötü yemeklerini yedim. Kötü yedim. Orada da dedim herkese mahallenin restoranına götürdüler bizi. Ben hatta tahmin ettim, gideyim kendi başıma güzel bir makarna güzel bir kadeh şarap içeyim dedim. Sonra dedim yine adam sibopluk ediyorlar demesin diye gittim yedim.

2 tane yağda kızartılmış soğuk karides sonra da küçük bir levrek parçası. Önceden hazırlandığı için soğuktu, hiç iyi değildi.”

SEYAHAT ÇOK KONUŞULDU

İmamoğlu’nun Roma seyahatinde yanından 45’i gazeteci 73 kişi ile gitmesi özellikle muhalif kesimde çokça eleştiriye uğramasına sebep oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, muhalif kimliği ile tanınan gazetecilere kadar birçok tanınmış kişi seyahate eleştirilerini gerek TV yayınlarında gerek köşelerinde gündeme getirdi.

HESABI VERİLSİN

Konu hakkında son eleştiri Barış Terkoğlu’ndan geldi. Bir haber sitesine verdiği röportajda yakın arkadaşı Barış Pehlivan’ın da içinde olduğu gezi hakkında “Hesabı sorulmalı” ifadesini kullanan Terkoğlu, kamu kaynaklarının nereye gittiğinin sorulması gerektiğini ifade etti.