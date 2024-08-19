Ertuğrul Sağlam karamsarlaştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ertuğrul Sağlam karamsarlaştı

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, geçen hafta oynanan Pendikspor maçında, hakemin çok net penaltı pozisyonunu kaçırdığını ve ağır hakem hatalarının devam etmesinin kendisini gelecek adına karamsarlığa ittiğine dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig’in 3. hafta maçını BB. Erzurumspor ile oynayacak olan Kocaelispor, Körfez Burunga tesislerinde idman yaptı. Antrenman öncesi konuşan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Pendikspor maçında net penaltı pozisyonunun verilmediğini belirtti.

Maçın ikinci yarısında kötü bir gol yediklerini belirten Sağlam, “İkinci yarı aslında oyuncularımızla paylaştığımız en önemli noktalardan bir tanesi oyunun hakimiyeti bizde bu şekilde devam edelim kesinlikle geri çekilmeyelim, oyunu rakibe vermeyelim ve maçın başında rakibi umutlandırmayalım. Söylediğimiz buydu. Ama rakibin içerideki bazı değişiklikleri aldığı oyuncuların etkisiyle bir dönem bocaladık. Bocaladığımız doneme de baktığımız zaman gole kadarda bizim yakaladığımız tarzda çok büyük bir pozisyonda rakibe vermedik. Maalesef kötü bir gol yedik. Bizim yemememiz gerek bir goldü.

Fakat baskı yediğimiz bölümde bile Barış‘ın çıkaramadığı iki tane çok net pozisyonumuz vardır. Yine bu dönemde maalesef ki hakemin çok net bir pozisyonu kaçırması hakemin kaçırdığı gibi Var’da bulunanlarında görmemezlikten geldiği çok talihsiz ve daha sezonun başında yaşamak istemediğimiz bir pozisyonu yaşadık ve çok net penaltımız verilmedi ki bu penaltı olsa golle sonuçlansa 2-0 olacaktır ve oyun çok başka yerlere gelecektir’ dedi.

''HAKEMLER BU İŞE DUR DEMELİ''

Pendikspor karşılaşmasını yöneten hakemle geçen sezon Bandırma’da da bir skandal yaşadıklarını anlatan Sağlam, “Aynı ismin aynı derecede bir hata yapmasını tesadüf olarak mı değerlendirmek lazım o da başka bir konudur. Ama hakem kaçırdı diyelim içeride orada defalarca seyredenler pozisyonu daha net görenlerinde bu konuda sessiz kalması bence geçen sene sezon başından sonuna kadar yaşadığımız çok ağır hakem hatalarının devam etmesi noktasında açıkçası bu nokta beni gelecek adına karamsarlığa itiyor. Bence hakemler bu işe bir dur demelidir” şeklinde konuştu.

Sağlam ayrıca, Erzurumspor karşılaşması için rakibin moralli ve ligin iddialı takımlarından olduğunu söyleyerek, “Ankaragücü’nü yendiler o yüzden bizim için yine zor bir karşılaşma olacaktır. Oyunun büyük bir bölümünü rakip yarı alanda oynanacağını düşünürsek kalabalıkta iş üretme, organizasyon kalitemiz, ofansif anlamda oradaki neler yapacağımız konusunda bu hafta çalışacağız. Geçen haftanın üzerine koyarak daha iyi bir futbolla daha iyi bir mücadele ile güzel bir maça oynayıp inşallah bu seriyi devam ettireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

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