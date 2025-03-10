Ertuğrul Sağlam özel bireylerle buluştu

Kaynak: İHA
Ertuğrul Sağlam özel bireylerle buluştu

Trendyol 1.Lig'in lideri Kocaelispor'un aralık ayının ortasına kadar teknik direktörlük yapan Ertuğrul Sağlam Özel bireylere Kocaelispor tişörtü ve şapkası hediye etti.

Geçen sezon ikinci kez Kocaelispor'un başına geçen ve bu sezon aralık ayının ortasında istifasını açıklayan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam uzun zaman sonra Kocaeli'ye geldi.

ÖZEL BİREYLERE HEDİYE DAĞITTI

Sağlam, teknik direktörlük yaptığı dönemde kendisini ziyaret eden Karamürsel Meslek Edindirme Merkezi'ni iade-i ziyaret sözünü tuttu. Kurum idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerinin davetini kırmayan Sağlam merkezde özel bireylerle uzun süre vakit geçirdi, bol bol futbol üzerine sohbet etti. Öğrencilere Kocaelispor şapkası ve tişörtü hediye eden Sağlam imza taleplerini de geri çevirdi. Dezavantajlı bireylerle geçirdiği vakitle ilgili olarak paylaşımda bulunan Sağlam, "Dostlarımızı ziyaret ettik. Herkese selamları var" dedi.

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