Ertuğrul Sağlam: Türk futbolu adına çok üzgünüm

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Ertuğrul Sağlam: Türk futbolu adına çok üzgünüm

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, açıklamalarda bulundu.

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Amedspor'a 3-0 yenildikleri maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlam, şunları söyledi:

"Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çok adil bir maç olmadı. Dolayısıyla işin teknik kısmı ile alakalı çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Türk futbolu adına üzgünüm.

Bugün bir maç kaybettik. Çok kısa konuşacağım çünkü uzun konuşursam bundan sonraki süreç sıkıntıya girebilir. Sadece söylemek istediğim şu var. Bugün biz bir 3 puan kaybettik ama bu durumu iyi kullanabilirsek Kocaeli şehri, halkı, taraftarımız bu durumu iyi analiz edip, bundan sonrası ile alakalı birlik beraberlik, kenetlenme, birbirimize destek olma, yardım etme anlamında bir duruş sergileyebilirsek bugün kaybettiğimiz 3 puandan çok daha fazlasını kazanacak bir sinerji ortaya çıkarabiliriz. Bizim geleceğimizi daha böyle kolaylaştıracak değerler üretebiliriz.

Bugünü bu şekilde bence değerlendirmek lazım. Onun dışında da futbol adına çok fazla konuşulacak bir şey yok. Türk futbolu adına gerçekten çok üzgünüm."

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