Ertuğrul Sağlam: Verdiğimiz iki puan açıkçası bizi çok üzdü

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sağlam, maçtan önce beklentilerinin günü iyi mücadele, güzel futbolla kazanarak galibiyet serisini altı maça çıkarmak olduğunu belirterek, oyun ve sonuç itibariyle Şanlıurfa'da başlayan yükseliş trendinin geçen hafta Keçiören maçında biraz daha yukarıya çıktığını, Erzurumspor FK maçında da üstüne bir şeyler daha koyup daha güzel bir oyun beklediklerini aktardı.

Sağlam, maçın kendi adlarına kötü başlamadığını, kaçırdıkları net pozisyonlar bulunduğunu ifade ederek, rakibin iyi kapandığını, kapanırken de oyunu çok iyi soğuttuğunu kaydetti.

İkinci yarı oyunun gidip geldiğine, risk aldıkları dönemlerde kontra atak pozisyon verdiklerine ancak son bölümde yine bir baskı oluşturduklarına işaret eden Sağlam, "Yine de maçı kazanacak pozisyonlarımız vardı, maçı kazanmayı çok istiyorduk. Verdiğimiz iki puan açıkçası bizi çok üzdü. Sonuçta futbol bu. Bazen bu türlü şanssızlıkları yaşayacağız. Araya milli takım dönemi girdi. Eksikliklerimizi iyi tespit edip, sonrasında daha iyi bir şekilde yine yeni bir galibiyet serisinin başlangıcıyla Tuzlaspor karşılaşmasıyla inşallah sezona devam edeceğiz." diye konuştu.

Sağlam, Türkiye'de öne geçen takımların ya da istediği sonucu alan özellikle deplasman takımlarının oyunun kalan bölümünde maç oynatmama adına elinden geldiğince fırsatları değerlendirmeye çalıştığına işaret ederek, bu durumun kendilerini üzdüğünü, hakemlerin de buna göz yumduğunu ileri sürdü.

Teknik direktör Sağlam, pozisyonlara giren, net pozisyon bulan, gol kaçıran tarafın kendileri olduğunu sözlerine ekledi.

- "Futbol ne gerektiriyorsa onu yaptık"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu da iki takım oyuncularını tebrik ettiğini, seyir açısından güzel bir oyun ortaya koyduklarını aktardı.

Maçta futbol ne gerektiriyorsa onu yaptıklarını anlatan Kutlu, şöyle konuştu:

"Sahada doğru pasları bularak hızlı geçişler yapan bir Erzurumspor vardı. Bana göre kazanması gereken taraf Erzurumspor'du ama berabere bitti. Kocaelispor'u da tebrik ediyorum."