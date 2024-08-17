Ertuğrul Sağlam yıktı geçti

Trendyol 1. Lig’in ikinci haftasında Kocaelispor deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya geldi.

2'DE 2 YAPTILAR

Pendik Stadı’nda oynanan mücadelede Kocaelispor rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Yeşil-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 37 ve 86. Dakikalarda Ryan Mendes kaydetti. Pendikspor’un tek golü ise 66. Dakikada Emeka Eze’den geldi.

Bu sonuç ile birlikte Kocaelispor lige 2’de iki yaparak kendileri adına harika bir başlangıç yaptı. 6 puana ulaşan Kocaelispor maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

"GÖLCÜK DEPREMİNDE HAYATINI KAYBEDENLERE ARMAĞAN EDİYORUM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, “Bu galibiyeti Gölcük depreminde hayatını kaybeden Kocaelispor sevdalılarına ve taraftarına hediye ediyorum. Sezona 2'de 2 ile başlamak güzel oldu. Bu oyunun üzerine biraz daha koyarak yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

MAÇA ÇIKAMAYABİLİR DEMİŞLERDİ

Cuma günü oynanan karşılaşmanın başlamasına saatler kala sponsorların sözünde durmadığını ve kulübün büyük bir mali sıkıntıda olduğunu belirten Kocaeli yerel medyası yeşil-siyahlıların maça çıkamayabileceğini iddia etmişti.