Ertuğrul Sağlam'ın sözleşme detayları ortaya çıktı

Yeniden Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor'un başına geçen Ertuğrul Sağlam'ın sözleşmesinde dair detaylar ortaya çıktı.

1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Ertuğrul Sağlam, sezon başında anlaştığı ücretin aynısını alacak.

TFF sezon sonu tarihini 30 Haziran olarak belirlediği ve Play-Off maçları nedeniyle Kocaelispor için lig devam edeceği bu süreçte resmiyette yarım sezonluk anlaşma yapılmış oldu.

Ancak Ertuğrul Sağlam, play-off süreci için herhangi bir ücret talebinde bulunmadı.

Sağlam’ın sözleşmesi gelecek sezon başlayacak.

2024-25 sezonunun ardından opsiyonun kullanılıp kullanılmayacağına karar verilecek.