Ertuğrul Sağlam'ın sözleşme detayları ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Ertuğrul Sağlam'ın sözleşme detayları ortaya çıktı
Kocaelispor'a geri dönen Ertuğrul Sağlam'ın alacağı maaş belli oldu.

Yeniden Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor'un başına geçen Ertuğrul Sağlam'ın sözleşmesinde dair detaylar ortaya çıktı.

1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Ertuğrul Sağlam, sezon başında anlaştığı ücretin aynısını alacak.

TFF sezon sonu tarihini 30 Haziran olarak belirlediği ve Play-Off maçları nedeniyle Kocaelispor için lig devam edeceği bu süreçte resmiyette yarım sezonluk anlaşma yapılmış oldu.

Ancak Ertuğrul Sağlam, play-off süreci için herhangi bir ücret talebinde bulunmadı.

Sağlam’ın sözleşmesi gelecek sezon başlayacak.

2024-25 sezonunun ardından opsiyonun kullanılıp kullanılmayacağına karar verilecek.

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