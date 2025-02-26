Erzincan buz kesti!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Erzincan buz kesti!

Erzincan'da soğuk havalar etkisini gösteriyor. Işıkpınar Deresi'nin yüzeyi dondu. Görüntüler adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kentte sıcaklık eksi 25 derece olarak görüldü.

Kentte, Sibirya soğuklarının etkili olduğu belirtiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Erzincan'da gece en düşük sıcaklık eksi 20,5 olarak Çayırlı ilçesinde ölçüldü. İlçeyi eksi 20,1 ile Otlukbeli takip etti.

Kent merkezinin sıfırın altında 10,4 olduğu Erzincan'da soğuk hava, bazı göl ve derelerin donmasına neden oldu. Işıkpınar Mahallesi'nden geçen Işıkpınar Deresi, buzla kaplandı.

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Buz tutan derede oluşan sarkıtlar, "Pamukkale Travertenleri'ni andırdı. Buz tutan dereyi görmeye gelenlerden Recep Sulu, "Erzincan Işıkpınar Mahallesi'nin üst tarafındayız.

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Gece hava soğukluğu hissedilen eksi 20-25 dereceydi. Bu havada dere donmuş ve yine o güzelliğini almıştır diye geldik ve yanılmadık. Manzara çok güzel" diye konuştu.

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Işıkpınar Mahallesi'nden başlayan derenin Kavakyolu beldesinden geçip Karasu Nehri'ne döküldüğünü söyledi.

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Özkan Arduç, "Bu manzara görülmeye değer. Biz gördük, görmeyenlere de fotoğrafını paylaşıyoruz" dedi.

Erzincan buz kesti!

Erzincan buz kesti!

Erzincan buz kesti!

Erzincan buz kesti!

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