Erzincan buz pistine döndü

Soğuk havanın hakim olduğu Erzincan'da gece saatlerinde şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde fırtına etkisini gösterdi. Kentte gece en düşük hava sıcaklığı Otlukbeli ilçesinde eksi 16 derece olarak kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan güncel verilere göre il genelinde gece en düşük hava sıcaklığı sırasıyla Otlukbeli'de eksi 19, Refahiye'de eksi 15, şehir merkezinde eksi 14, Çayırlı ve Tercan'da eksi 13, Üzümlü'de eksi 12, İliç'te eksi 11, Kemah'ta eksi 10, Kemaliye'de eksi 8 derece olarak kaydedildi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmeye göre bölge genelinde hava çok bulutlu, Erzurum, Bayburt, Ardahan ve çevreleri aralıklı kar yağışlı geçecek. Buzlanma ve don olayı görülecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Erzincan'ın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.