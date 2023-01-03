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Erzincan OSB'de büyük yangın

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'deki bir mobilya deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken yangın nedeniyle büyük maddi zarar oluştu.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 13:20
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Erzincan OSB'de büyük yangın

Erzincan OSB'de büyük yangın
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İHA
Olay, bugün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, OSB’de bulunan Ergan Şirketine ait depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın deponun tamamını sardı, alevler gökyüzüne yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken büyük maddi hasar oluştu. Yangına müdahale eden 1 itfaiye çalışanı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın mahallinde Erzincan Valisi Mehmet Makas ile Belediye Başkanı Bekir Aksun incelemelerde bulunup mülk sahibine geçmiş olsun dileklerinin ilettiler.
Erzincan Belediye Başkanı Aksun, yangında can kaybının olmamasının teselli olduğunu ifade ederek, “Büyük yangın şükür can kaybımız yok. Gerekli müdahaleyi itfaiye ekiplerimiz yapıyor. Maddi hasar var.” dedi.

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