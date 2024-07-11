Erzincan'da 1 ölü 6 yaralı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, altı kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan - Sivas karayolu Sakaltutan Yurtbaşı mevkiinde gerçekleşti. Hüseyin Uçar’ın kullandığı 36 ABE 961 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taşlı ve topraklı alanda yan yattı. Kazada, Kars Sarıkamış nüfusuna kayıtlı Behçet Atay yaşamını yitirdi.

Yaralılar arasında sürücü Hüseyin Uçar, Erim Atay, Engin Uçar, Zeki Atay, Abdullah Uka ve İbrahim Uka bulunuyor. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.