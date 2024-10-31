Erzincan’da 1500 öğrenciye burs verildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzincan’da 1500 öğrenciye burs verildi

Erzincan'da, Valilik girişimiyle Erzincan Organize Sanayi Bölge Müteşebbis Heyeti ve hayırsever iş insanlarının desteğiyle 1500 üniversite ve lise öğrencisine burs desteği sağlandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Hamza Aydoğdu, insanların birbirlerini değerli kılması ve hakların teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

Vali Aydoğdu, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Sizler, her çağda dünyayı dönüştüren, yeniliğin ve değişimin en güçlü temsilcilerisiniz. Gayretlerinizle daha iyi bir geleceğe yürüyoruz. Bursların hayırlı olmasını diliyorum ve her alanda desteğimizin süreceğini belirtmek istiyorum," dedi.

Konuşmaların ardından, EBYÜ Öğrenci Kulüpleri tarafından kurulan stantları gezen Vali Aydoğdu, öğrencilerle sohbet ederek isteklerini dinledi.

Erzincan’da 1500 öğrenciye burs verildi

Erzincan’da 1500 öğrenciye burs verildi

Erzincan’da 1500 öğrenciye burs verildi

Erzincan’da 1500 öğrenciye burs verildi

Erzincan’da 1500 öğrenciye burs verildi

Erzincan’da 1500 öğrenciye burs verildi

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