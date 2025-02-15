Erzincan'da 32 kaçak göçmenler enselendi

Kaynak: AA
Erzincan'da 32 kaçak göçmenler enselendi

Erzincan'da, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, uygulama noktasında bir tır ile aracı durdurarak aradı.

Aramada, tırın dorsesi ve araçta, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.G, K.U. ve K.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, geri gönderme merkezine sevkleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Son Haberler
Dev final öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe buluştu
Dev final öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe buluştu
Devlet Bahçeli'den büyük vefa! Bu kez duygulandırdı
Devlet Bahçeli'den büyük vefa! Bu kez duygulandırdı
Mourinho ve Montella Başakşehir - Bodrum FK maçında
Mourinho ve Montella Başakşehir - Bodrum FK maçında
Kalp masajıyla hayata döndü! Milyarder Türk rallici pistte duvara çarptı
Milyarder Türk rallici pistte duvara çarptı
Ünlü oyuncu Devrim Özkan Torreira'yı çabuk unuttu!
Ünlü oyuncu Devrim Özkan Torreira'yı çabuk unuttu!