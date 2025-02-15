Erzincan'da 32 kaçak göçmenler enselendi

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, uygulama noktasında bir tır ile aracı durdurarak aradı.

Aramada, tırın dorsesi ve araçta, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.G, K.U. ve K.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, geri gönderme merkezine sevkleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.