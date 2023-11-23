Erzincan'da 4 nala koşan domuz sürüsü görüntülendi

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde köyün yakınına gelen domuz sürüsü dron ile görüntülendi.

KAYNAK: İHA
Erzincan'da 4 nala koşan domuz sürüsü görüntülendi

Yaz aylarında çiftçilerin mahsullerine zarar verdikleri öne sürülen domuzlar sürü halinde görüntülendi.
Önceki gün yağan kar sonrası karla kaplanan arazide ilerleyen sürü daha sonra çalılıkların içerisinde yollarına devam etti.

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