Erzincan'da 4 nala koşan domuz sürüsü görüntülendi

Yaz aylarında çiftçilerin mahsullerine zarar verdikleri öne sürülen domuzlar sürü halinde görüntülendi.
Önceki gün yağan kar sonrası karla kaplanan arazide ilerleyen sürü daha sonra çalılıkların içerisinde yollarına devam etti.
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde köyün yakınına gelen domuz sürüsü dron ile görüntülendi.
Yaz aylarında çiftçilerin mahsullerine zarar verdikleri öne sürülen domuzlar sürü halinde görüntülendi.
Önceki gün yağan kar sonrası karla kaplanan arazide ilerleyen sürü daha sonra çalılıkların içerisinde yollarına devam etti.