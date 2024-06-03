Erzincan’da 8 adrese eş zamanlı operasyon

Erzincan’da, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi, 6136 SKM suçlarının ve çetelerinin önüne geçilmesi, kaçakçılık ile asayiş mugayir suçların engellenmesine amacıyla 7 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik, 8 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldı.

Ekipler, yaptıkları aramalarda; 1 adet av tüfeği, 36 adet 9*19 fişek, 1 adet 7*65 fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet 300 mg hap, 1 adet şarjör, 40 adet kurusıkı tabanca fişeği, 20 adet farklı çap ve ebatlarda bıçak, 2 adet kama, 1 adet mınçıka ele geçirdi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikatın adli makamlarca sürdüğü öğrenildi.