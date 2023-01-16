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Fırının odunluk bölümünde yangın çıktı

Erzincan’da gece saatlerinde çıkan fırının odunluk bölümündeki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangındaki maddi hasar gözler önüne serildi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 10:42
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Erzincan'da bir fırının odunluk bölümünde çıkan yangın söndürüldü

Fırının odunluk bölümünde yangın çıktı
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İHA

Erzincan Merkez'de bulunan Uluköy'de gece saat 2 sıralarında bir fırının odunluk bölümünde yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1saat içerisinde söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Yangındaki maddi hasar söndürme çalışması sonrası çekilen video ile ortaya çıktı.

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