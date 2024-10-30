Erzincan’da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzincan’da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Erzincan Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyon, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

Vali Aydoğdu konuşmasında şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin değerleri; özgürlük, eşitlik, adalet ve kardeşliktir. Bu değerler, bizi bir arada tutan güçlü bağlardır. Bu gece burada, bu değerlere bağlılığımızı, yarınlara olan inancımızı ve birbirimize olan güvenimizi bir kez daha tazeliyor, Cumhuriyetimizin ışığında geleceğe güvenle bakmanın gururunu yaşıyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyor, onların bizlere bıraktığı bu büyük mirasın sorumluluğunu bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz. Bizler, bu emaneti daha ileriye taşımaya ve her daim daha aydınlık yarınlara doğru yol almaya kararlıyız."

Resepsiyon, Cumhuriyetin 101. yıl dönümü için hazırlanan pastanın Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı ve Belediye Başkanı Bekir Aksun tarafından kesilmesiyle sona erdi.

Erzincan’da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Erzincan’da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Erzincan’da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Erzincan’da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Erzincan’da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Erzincan’da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

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