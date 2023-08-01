Erzincan'da doğa yürüyüşünde yaralanan vatandaş helikopter ile kurtarıldı

Erzincan'da dağlık alanda yürüyüş yaparken yaralanan ve bulunduğu yerde mahsur kalan Ahmet Utku Çayır (30), jandarma ekipleri, JAK, 112 ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu helikopter ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

KAYNAK: DHA
Erzincan'da doğa yürüyüşünde yaralanan vatandaş helikopter ile kurtarıldı

Küçük Çakırman köyünde yamaç paraşütü yapılan bölgede grup halinde doğa yürüyüşü yapan Ahmet Utku Çayır, düşerek yaralandı. Acı içinde kıvranan Çayır, yerden kalkamayınca arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri, JAK, 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Yapılan kontrolde Çayır'ın belinde kırık olduğu anlaşıldı. Arazinin sarp ve engebeli olması ve sedye ile uzun süre taşınmasının sağlık açısından risk oluşturabileceğini düşünen ekipler, bölgeye helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye Jandarma Komutanlığına ait helikopter sevk edildi.

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Jandarma Komutanlığına ait helikopter yaralı Çayır'ı bulunduğu yerden alarak tedavi edilmek üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Çayır, burada tedaviye alındı.

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