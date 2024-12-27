Erzincan'da düzensiz göç ile mücadele sürdürülüyor

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince "Düzensiz Göç ile Mücadeleye" yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik Huzur Uygulaması kapsamında il merkezinde ve ilçelerde titizlikle çalışıyor.

Bu kapsamda 164 araç, bin 174 şahıs, 82 yabancı uyruklu şahıs, 66 umuma açık işyeri, 23 metruk bina, 6 terminal noktasını kontrol eden ekipler hız sınırını aşan 5 sürücüye toplam 7 bin 530 TL İdari para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Erzincan'ımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir." ifadelerine yer verildi.