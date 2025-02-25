Erzincan’da ekipler seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzincan’da ekipler seferber oldu

Kış şartları Erzincan'da yaban hayatını olumsuz etkiledi. Soğuktan etkilenen kerkenez için ekipler seferber oldu.

Erzincan'da soğuğa dayanamayan gündüz yırtıcı kuşları takımından kerkenez (Falco tinnunculus), Erzincan merkez Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu öğrencileri tarafından bulunarak, Okul Müdürü Lokman Yeniçeri'ye teslim edildi.

Soğuktan etkilenen kerkenezi odasına alan Lokman Yeniçeri durumu Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Durumu öğrenen Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu'na giderek, bitkin halde bulunan kerkenezi incelemeye aldı. Veteriner Sağlık Teknikeri Kürşat Aydınlık tarafından yapılan incelemede kerkenezin gece soğuktan etkilenerek bitkin hale geldiği, herhangi bir yara ya da sorununun bulunmadığı tespit edildi.

Veteriner Sağlık Teknikeri Kürşat Aydınlık, kerkenezin durumunun halk arasında kanatlarını yel almak olarak tabir edilen durum olduğunu ifade etti. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan kerkenez, Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu ve uçabildiği öğrenilen kerkenezin beslenmesinin ardından doğal ortamına geri bırakılacağı aktarıldı.

Erzincan’da ekipler seferber oldu

Erzincan’da ekipler seferber oldu

Erzincan’da ekipler seferber oldu

Son Haberler
Finlandiya’da işsizlik zirve yaptı
Finlandiya’da işsizlik zirve yaptı
AKP’de büyük kriz! Erdoğan bunu duyarsa…
AKP’de büyük kriz! Erdoğan bunu duyarsa…
Silivri’de Ramazan hazırlığı
Silivri’de Ramazan hazırlığı
İsmail Balaban ilk kez gördü gözyaşlarını tutamadı! Survivor’da duygu dolu anlar
İsmail Balaban ilk kez gördü gözyaşlarını tutamadı! Survivor’da duygu dolu anlar
Aydın’da kaçak göçmenler kurtarıldı
Aydın’da kaçak göçmenler kurtarıldı