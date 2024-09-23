Erzincan’da geleneksel Türk okçuluğu heyecanı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzincan’da geleneksel Türk okçuluğu heyecanı

Erzincan'da düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Şampiyonası, 20 ilden gelen 132 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne olduğu görüldü.

Erzincan'da düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Şampiyonası, 20 ilden gelen 132 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

20-22 Eylül 2024 tarihleri arasında Erzincan'da gerçekleştirilen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Şampiyonası, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun faaliyet takvimi kapsamında düzenlendi. Organizasyona, 20 ilden toplam 28 kulüpten 132 sporcu katıldı. Üzümlü ilçesi Piri Sami köyü Semizali mevkiinde yapılan müsabakalarda, katılımcılar hünerlerini sergileyerek kıyasıya rekabet etti.

Erzincan’da geleneksel Türk okçuluğu heyecanı

Erzincan’da geleneksel Türk okçuluğu heyecanı

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