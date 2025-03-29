Erzincan’da "Huzur 24" uygulaması

Kaynak: İHA
Erzincan’da "Huzur 24" uygulaması

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Erzincan'da akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için alınan tedbirler kapsamında güven ve huzur uygulaması belirli periyotlarda gerçekleştiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde şahısların GBT sorgusu yapıldı. Araç, park ve bahçe, işyerleri denetlendi.

"BAYRAM TEDBİRLERİ AÇIKLANDI"

Erzincan Valiliği Ramazan Bayramı dolayısıyla kent genelinde alınan bayram tedbirlerini kamuoyu ile paylaştı.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nda 176 ekipten oluşan 1465 personelin görev yapacağı bildirildi. Açıklamada, 297 sağlık çalışanının görev yapacağı, 24 ambulans ile kesintisiz sağlık hizmetinin sunulacağı ifade edildi. Açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangın ve benzeri durumlara hazırlıklı olduğu kaydedildi. Ayrıca, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin gıda denetimlerine, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin de fahiş fiyat, tarife, fiyat listelerine yönelik denetimlerine devam edeceği belirtildi.

Erzincan’da "Huzur 24" uygulaması

Erzincan’da "Huzur 24" uygulaması

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