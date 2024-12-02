Erzincan’da JAK timleri gerçeği aratmadı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Erzincan’da JAK timleri gerçeği aratmadı

Erzincan il jandarma komutanlığına bağlı JAK timi ve UMKE ekipleri, karla kaplı dağda ortak arama kurtarma tatbikatı yaptı. Ekipler senaryo gereği telesiyede mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde 2024-2025 yılı kayak sezonu emniyet tedbirleri kapsamında tatbikat gerçekleştirildi. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından JAK Timi, UMKE ekipleri ve arama kurtarma köpeklerinin katıldığı tatbikatta senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan bir kişiye müdahale edildi.

Ekipler, telesiyejde mahsur kalan vatandaşı kurtardıktan sonra arazide kaybolan ve kayak yaparken yaralanan bir kişiyi de bularak ilk müdahalenin ardından hastaneye sevkini sağladı. Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde emniyet ve asayiş hizmetleri ile kaybolma ve yaralanma olaylarını önlemek için jandarma ekiplerinin göreve hazır olduğu bildirildi.

Erzincan’da JAK timleri gerçeği aratmadı

Erzincan’da JAK timleri gerçeği aratmadı

Erzincan’da JAK timleri gerçeği aratmadı

Erzincan’da JAK timleri gerçeği aratmadı

Erzincan’da JAK timleri gerçeği aratmadı

Erzincan’da JAK timleri gerçeği aratmadı

Erzincan’da JAK timleri gerçeği aratmadı

Erzincan’da JAK timleri gerçeği aratmadı

Erzincan’da JAK timleri gerçeği aratmadı

Erzincan’da JAK timleri gerçeği aratmadı

Son Haberler
Fatih’te güpegündüz kaldırım taşıyla kuyumcu soymaya kalktı
Fatih’te güpegündüz kaldırım taşıyla kuyumcu soymaya kalktı
Kastamonu’da kaçak define avcıları yakayı ele verdi
Kastamonu’da kaçak define avcıları yakayı ele verdi
GSS Prim Borcu Siliniyor mu?
GSS Prim Borcu Siliniyor mu?
Ardahan’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı
Ardahan’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı
Sarıyer'de denize düşen kardeşlerin son görüntüleri çıktı
Denize düşen kardeşlerin son görüntüleri çıktı