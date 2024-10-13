Erzincan’da kaçak içki operasyonu

Kaynak: İHA
Erzincan’da kaçak içki operasyonu

Erzincan'da polis kontrolünde durdurulan araçta 17 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Erzincan'da polisin uygulama noktasında durdurduğu araçta 17 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasadışı içki imalatında kullanılan başta etil alkol olmak üzere ürünlerin ticaretinin engellenmesi, toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen kaçakçılık suçlarının önlenmesi amacıyla Erzurum-Erzincan Akyazı Uygulama Noktasına yapılan çalışmalarda, K.S., A.S. ve S.E. isimli şahısların aracında yapılan aramada; 17 şişe kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

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