Erzincan’da kumar baskını: Mekân sahibine para cezası uygulandı

Kaynak: İHA
Erzincan’da kumar baskını: Mekân sahibine para cezası uygulandı

Erzincan’da bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen polis 9 kişi suçüstü yakaladı. Evin içerisinde yapılan aramada kumarda oynadığı düşünülen 23 bin 930 lira el koyan polis mekan sahibine 57 bin 825 lira para cezası uyguladı.

Erzincan'da kumar oynanan eve baskın yapan polisler 9 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi kapsamında 57.825 TL idari para cezası uyguladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince yapılan çalışmalarda; Ş.N. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada kumar oynandığı tespit edilen 9 şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi kapsamında 57.825 TL idari para cezası uygulandı.

Kumar oynarken kullanılan 23.930 TL ve 100 EURO paraya el konularak Ş.N. isimli şahsa "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli makamlarca tahkikat başlatıldı.

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