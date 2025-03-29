Erzincan’da kuvvetli yağış Alarmı: Pazar günü tedbirli olun (29 Mart 2025)

Kaynak: İHA
Erzincan’da kuvvetli yağış Alarmı: Pazar günü tedbirli olun (29 Mart 2025)

Meteorolojiden Erzincan ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden Erzincan ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, "30.03.2025 Pazar günü Erzincan ve çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Erzincan’da kuvvetli yağış Alarmı: Pazar günü tedbirli olun (29 Mart 2025)

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