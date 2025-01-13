Erzincan'da kuzular biberon ile besleniyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzincan'da kuzular biberon ile besleniyor

Erzincan'da küçükbaş hayvan üreticileri annelerinin reddettiği kuzuları sevgiyle ve biberonla besliyor. Çocukların kuzulara olan ilgisi yürekleri ısıttı.

Erzincanlı küçükbaş hayvan üreticileri annelerinin reddettiği kuzuları biberonla besleyerek hayatta tutmaya çalışıyor. Erzincan Tulum Peyniri üreticisi olduklarını belirten vatandaşlar, bu işten yeterli gelir elde edemediklerini, ancak kuzuların en önemli geçim kaynağı olduğunu ifade ediyor.

Üreticiler; "Annelerinin reddettiği kuzuları biberonla ellerimizle besliyoruz. Kuzularımız bizim için çok değerli çünkü tek kazancımız onlar. Onlara gözümüz gibi bakmamız gerekiyor" dedi.

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Minik kuzuların büyüyüp sürüye katılması için büyük emek harcadıklarını söyleyen üreticiler, tüm zorluklara rağmen işlerini severek yaptıklarını belirtti.

Erzincan'da kuzular biberon ile besleniyor

Erzincan'da kuzular biberon ile besleniyor

Erzincan'da kuzular biberon ile besleniyor

Erzincan'da kuzular biberon ile besleniyor

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