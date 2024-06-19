Erzincan’da milli heyecan dev ekranda yaşandı

Kaynak: İHA
Erzincan’da milli heyecan dev ekranda yaşandı

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımımızın ilk karşılaşması olan Gürcistan maçı, Erzincan Cumhuriyet Meydanı'ndaki dev ekran aracılığıyla yayınlandı.

Ay-yıldızlı ekibimizin zafer getiren gollerle dolu bu maç, Erzincan'da unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı. A Milli Takımımızın gollerini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Takımımızın 3-1'lik galibiyetiyle birlikte, Erzincanlılar büyük bir mutluluk yaşadı. Türkiye, F Grubu'ndaki ikinci maçını Cumartesi günü Portekiz ile yapacak ve 26 Haziran'da ise Çek Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Gürcistan ile yapılan heyecan verici Avrupa Şampiyonası açılış maçını izleyen vatandaşlarımız, 90 dakikanın sonunda elde edilen zaferle büyük bir coşku yaşadılar.

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