Erzincan’da milli heyecan dev ekranda yaşandı

Ay-yıldızlı ekibimizin zafer getiren gollerle dolu bu maç, Erzincan'da unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı. A Milli Takımımızın gollerini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Takımımızın 3-1'lik galibiyetiyle birlikte, Erzincanlılar büyük bir mutluluk yaşadı. Türkiye, F Grubu'ndaki ikinci maçını Cumartesi günü Portekiz ile yapacak ve 26 Haziran'da ise Çek Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Gürcistan ile yapılan heyecan verici Avrupa Şampiyonası açılış maçını izleyen vatandaşlarımız, 90 dakikanın sonunda elde edilen zaferle büyük bir coşku yaşadılar.