Erzincan’da otomobil şarampole uçtu! 6 yaralı

Erzincan-Refahiye karayolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan - Refahiye E80 karayolunun 63. kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 27 ATV 887 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun dışına çıkarak takla attı ve şarampole yuvarlandı.

Kazada araç içinde bulunan 4 çocuk ve 2 yetişkin yaralandı. Yaralılar, AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma devam ediyor.