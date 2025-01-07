Erzincan'da sahte peyniri kediyle test etti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Erzincan'da, tulum peyniri üreticisi Özkan Beydili, sahte gıda ürünlerine dikkat çekmek amacıyla orijinal olmayan tulum peynirini bir kediye denetti. Deneyde kedi, yalnızca gerçek Erzincan tulum peynirini yedi, sahte peynire dokunmadı.

"Erzincan Tulum Peyniri" adı altında satılan katkı maddeli bir ürün ile gerçek Erzincan tulum peyniri, bir kedinin önüne koyuldu. Deneyin sonucunda kedi yalnızca orijinal tulum peynirini yedi. Katkı maddeli peyniri ise sadece koklayıp dokunmadan bıraktı.

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ÖZKAN BEYDİLİ, DENEYİN ARDINDAN ŞU AÇIKLAMALARDA BULUNDU:

"Katkı maddesi dolu sahte ürünü kedi bile yemedi. Ancak bu ürünleri para kazanma uğruna insanlara yediriyorlar. Sahte peynirler hem sağlığımızı tehdit ediyor hem de Erzincan tulum peynirinin itibarını zedeliyor. Herkes bu testi evinde hayvanlarıyla ya da sokak hayvanları üzerinden yapabilir. Görüldüğü gibi, sahte ürünler doğal olanla asla kıyaslanamaz."

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Beydili, son dönemde artan ani kalp krizi vakaları ve ölümlerin, sağlıksız gıdaların yaygınlaşmasından kaynaklandığını belirterek vatandaşları bilinçli olmaya davet etti.

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Tüketicilere, gerçek Erzincan tulum peynirini tercih etmeleri konusunda çağrıda bulunan Beydili, sahte ürünlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

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