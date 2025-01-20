Erzincan’da seyirlik görüntüler... Şelale ve göletler buz tuttu!

Kaynak: İHA
Erzincan’da seyirlik görüntüler... Şelale ve göletler buz tuttu!

Erzincan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle şelale, baraj gölü ve göletler buz tuttu.

Erzincan'da soğuk havanın etkisiyle buz tutan şelale, baraj gölü ve göletler havadan görüntülendi.

buz-tuttu.jpgKar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı kentte şelale, göl ve göletler buz tuttu. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 15 ile 20 derece seyrettiği kentte buz tutan şelale, gölet ve baraj gölleri güzel görüntüler oluşturdu. Ergan Dağındaki Ardıçlı Gölü, Çağlayan Beldesindeki Girlevik Şelalesi, merkez Çatalarmut köyündeki Göyne Baraj gölü buzla kaplandı. Seyirlik görüntüler dron kamerasıyla kaydedildi.

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