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Erzincan’da Şubat ayındaki trafik kazası sayısı şaşırttı

Erzincan il genelinde 2023 yılının şubat ayında 66 maddi hasarlı ve 35 yaralamalı/ölümü olmak üzere toplamda 101 trafik kazası meydana geldi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 11:22
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Erzincan’da Şubat ayındaki trafik kazası sayısı şaşırttı

Erzincan’da Şubat ayındaki trafik kazası sayısı şaşırttı
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İHA’nın haberine göre, Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 01 Şubat - 28 Şubat 2023 tarihleri arasında Erzincan il genelinde yapılan trafik denetimleri ve istatistikleri açıklandı. Açıklamaya göre; 9 bin 263 araç denetimden geçti. Şubat ayı içerisinde 66 maddi hasarlı, 35 yaralamalı/ölümlü trafik kazası meydana geldi.

141 sürücüye ve 567 plakaya cezai işlem uygulanırken 17 araç trafikten men edildi. 11 kişiye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.


Öte yandan, trafik ekiplerince bin 892 yük taşıyan araç, 430 yolcu taşıyan otobüs, 105 motosiklet kontrol edilerek 3 bin 62 emniyet kemeri, 1009 okul servisi, 991 alkol ve bin 774 diğer uygulama ve denetimler yapıldı.

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