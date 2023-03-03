Erzincan’da Şubat ayındaki trafik kazası sayısı şaşırttı

İHA’nın haberine göre, Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 01 Şubat - 28 Şubat 2023 tarihleri arasında Erzincan il genelinde yapılan trafik denetimleri ve istatistikleri açıklandı. Açıklamaya göre; 9 bin 263 araç denetimden geçti. Şubat ayı içerisinde 66 maddi hasarlı, 35 yaralamalı/ölümlü trafik kazası meydana geldi.

141 sürücüye ve 567 plakaya cezai işlem uygulanırken 17 araç trafikten men edildi. 11 kişiye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.



Öte yandan, trafik ekiplerince bin 892 yük taşıyan araç, 430 yolcu taşıyan otobüs, 105 motosiklet kontrol edilerek 3 bin 62 emniyet kemeri, 1009 okul servisi, 991 alkol ve bin 774 diğer uygulama ve denetimler yapıldı.