Erzincan’da uyuşturucu şebekesine operasyon

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzincan’da uyuşturucu şebekesine operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 14,01 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Erzincan'da 14,01 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 14,01 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

E.A. ve C.A. isimli şahıslara T.C.K. 191. maddesi "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Erzincan’da uyuşturucu şebekesine operasyon

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